Edebiyat… Sınıfta, yolda, evde, uzayda, kırmızı halıda!

Haziran 2014’ten bu yana yayıncılığımıza, kültür sanat ortamına, eğitimde edebiyata etki eden zorlu koşulları, ortak meseleleri ve yeni çözüm yollarını işleyen Keçi, 8 yaşında!

Susan Sontag, “Yazmak kucaklamak, kucaklanmaktır; her düşünce bir diğerine uzanır,” diyor Bilincin Kapısını Aralamak adlı kitabında. Kitapların dünyasında karşılaştığımız her anlam, her duygu, öykü ya da karakter de başka bir dünyanın kapısını aralıyor bize. Yeni bir dünyaya yürüyoruz. Her gün yeni bir gezegen, yeni bir virüs, yeni bir duyguyu keşfediyoruz; hikâyeler yazıyor, hikâyelere kahraman oluyoruz. İnsanın çağlardır süren bu keşif yolculuğunun ilk ve en önemli adımlarından olan okul yıllarının eşsiz mihmandarlarıysa eğitimciler…

Öğrencilerini edebiyatla buluşturmanın yaratıcı yollarını arayan, edebiyat gönüllüsü yüzlerce eğitimciyi bir araya getiren 15. Eğitimde Edebiyat Semineri’nde sanatçılar, yazarlar, uzman konuşmacılar ve eğitimciler arşiv niteliğinde özgün bir içerik paylaştılar.

Keçi’nin yeni dosyası YAZ 2022 ’de neler var, gelin birlikte bakalım…

Ercan Kesal, hekimlikten sinemaya ve kitapların dünyasına uzanan sanat yolculuğunda edebiyatın yol göstericiliğini anlatıyor. Doktor olarak görev yaptığı kasaba köylerindeki muhtar evlerinde başlayıp Cannes Film Festivali sahnesinde noktalanan Bir Zamanlar Anadolu’da serüveninin kalbinde yatan “edebiyat dokunuşu”nu dillendiriyor.

Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni, yazar Mine Soysal, okuma kültürünü binlerce yıllık zeytinliklere benzetiyor. Bu zeytinlikleri tehdit eden sansür ve otosansüre ilişkin uzman konukları eşliğinde kapsamlı bir çerçeve çiziyor.

Çiğdem Sezer hayata ilham katan anları, hayatın edebiyata yansıyan tonlarını, yaşamın içindeki anlam dolu sıradanlığı ve zenginliği şair diliyle, sezgisiyle paylaşıyor.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz, edebiyat, okumak ve bellek arasındaki etkileşime ilişkin görüşlerini paylaşıyor. İklim değişikliği uzmanı Naz Beykan ise “Çocukları ve Gençleri İklim Kriziyle Yaşamaya Nasıl Hazırlayacağız?” sorusuna somut önerileriyle cevap arıyor.

Ender Kuş romanıyla ülkemizde çok sevilen Shelley Pearsall ile gunisigiYOU.com’un mimarlarından, sanatçı Müjgan Özçay, öğrencileri edebiyatla yakınlaştırmanın yaratıcı yollarını paylaşıyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve Niğde’deki okullardan beş öğretmen, öğrencileriyle gerçekleştirdikleri yaratıcı uygulamalarıyla, yeni ve etkili yollar örnekliyorlar.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması Proje Başkanı, editör Müren Beykan, 6, 7 ve 8. sınıfların katıldığı ve başvuruları sonlanmak üzere olan yarışmanın 12. yılı için belirlenen “uzay” temasına ilişkin, eğitimcilere ilham veren paylaşımlarda bulunuyor.

Keçi’nin 17. dosyası okurlarını bekliyor…