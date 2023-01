Yayıncılık da “iklimce” konuşmayı öğrenmek zorunda!

SORU: Anlattıklarınızın hayata geçebilmesi için yayıncılık sektörüne emek verenlerin, özellikle iletişimcilerin iklim krizi ve çevre konularında donanmaya ihtiyacı var. Bunu nasıl yapacağız? Konuya hassasiyeti olanlar işe nereden başlamalı? Damla Özlüer: Okuyarak başlamalı. Yayıncılık konferansındayız, bu alanda çok kaynak var. Yol haritasını düşünmek için 17 “Sürdürülebilir Kalkınma Amacı”na bakabiliriz. İletişime çoğunlukla sihirli değnek muamelesi yapılıyor. Bir kampanyaya çıkacağız ve birden bütün Dünya değişecek! İletişim, maalesef böyle bir şey değil, sahası olmadan işe yaramaz. Eğer bir “hak kampanyası” yapıyorsanız ve içinde sokak yoksa, iletişim dediğiniz sadece hepimizin beğendiği güzel filmler yapmak olur. Kurumun kendi içinde dönüşmeye başlaması, kendi içinde bir sürdürülebilirlik politikası ya da yeşil politikalar belirleyecek adımları atmaya başlaması, ancak ondan sonra iletişimine de bunu taşıması sağlıklıdır. Öbür türlüsü, özellikle “ greenwashing ” dediğimiz “yeşil badana”, “yeşil aklama” türünden kampanyalar çok fazla. Bugünün tüketicileri de üreticileri de gençleri de bu türden kampanyaları çok hızlı anlama konusunda müthiş bir beceriye sahipler. Bu da yaptığınız iletişimin yarardan ziyade zarar getireceği ve bir sonraki adımı atamayacağınız anlamına geliyor. O yüzden küçük adımlarla başlamak, kendinizi nasıl dönüştüreceğinizi, kurumun bu konuyla ilgili öngörüsü, politikası, vizyonu ne olacak, bunları düşünmek doğru olacaktır. Barış Doğru: Demokratik işlemeyen bir kurumdan harika sürdürülebilirlik projeleri çıkmaz. 17 “Sürdürülebilir Kalkınma Amacı”nın hepsi birbirine bağlı. 17. amaç, 16 amacın gerçekleşmesini sağlamak için “ortaklıklar kurun” diyor. 16 somut başlık için 17. amaç küçük bir anahtar niteliğinde. Bu ortaklıkların ilki, birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızdır. Kurumun içinde bu konudaki çalışmalar konuşulmamışsa, birlikte örgütlenilmemişse, karbonsuz ne üretirseniz üretin mutlaka bir süre sonra iş tavsar. İnsan, sosyal bir varlık. İnsanın toplumsal özü iletişimde, sosyalliğinde yatıyor. Sorunları çevre ya da insan hakları gibi başlıklara bölüp, şunları sonra yapsak da olur diye bir şey yok. Bakış açınızı değiştirin, 17. kutudaki anahtarı cebinize koyun ve yola çıkın. Nuri Özbağdatlı: Her birey nefes alıp verdikçe aslında karar veriyor, karar alıyor. İster yayıncı olalım ister cumhurbaşkanı ister iletişimci ister okur, tam karar verme noktasındaki motivasyonu nasıl etkileyebiliriz? Her nefes alışta bir fırsat yaratıyoruz. Ne yazık ki, herkes her fırsata eşit erişemiyor. Bizler sahip olduğumuz fırsatları nasıl paylaşabiliriz? Erişebildiğimiz ya da diğerlerinin erişemediği fırsatlar için nasıl ortamlar yaratabiliriz? Yayıncılarla işbirliği için neler yapabiliriz? Biz UNDP olarak bütün bunları kendimize ödev olarak alıyoruz.