Edebiyatın gökkuşağı etkisi!

Haziran 2014’ten bu yana kültür sanat ortamına etki eden zorlu koşullara rağmen, ortak konuları, ortak meseleleri ve yeni çözüm yollarını işlemeye devam eden Keçi, 7. yılını doldurdu.

Keçi, zorlu pandemi koşullarından çok daha öncesinde okurlarına ulaşmanın kolay, hızlı ve etkili patikalarını keşfetmişti. Dijital devrime, hem içerik hem erişilebilirlik anlamında hazır bir yayındı. KIŞ 2020 sayımızda yeni web yüzümüzle siz sevgili okurlarımıza ulaşmanın daha yeni bir yolunu deneyimledik.

Her sayıda olduğu gibi yine dosya kapağıyla yayımlanan Keçi’nin yeni sayısını keciedebiyat.com adresine girer girmez kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Yeni sayı demişken… Hadi gelin, YAZ 2021 sayımızda neler var, birlikte bakalım…

10 Nisan 2021’de Türkiye’nin dört bir yanından “edebiyat gönüllüsü” eğitimci, kütüphaneci ve akademisyenler ekran başındaydı. Edebiyat yayıncılığında 25. yılını kutlayan yayınevimiz Günışığı Kitaplığı’nın okuma kültürümüzü geliştirmeyi amaçlayan geleneksel organizasyonu 14. Eğitimde Edebiyat Semineri’nde uzaktan eğitim koşullarında da öğrencileri edebiyatla yakınlaştırmanın yaratıcı yolları paylaşıldı. “Eğitimde edebiyat”a dair yine arşiv niteliğinde, hafızalarda yer edecek bir içerik ortaya çıktı.

Eğitimde edebiyat, hayatın içinde!

Usta romancı Buket Uzuner, Attilâ İlhan’ın odasında başlayan yazarlık serüveninden süzdükleriyle kahraman öğretmenlerin, hayal gücünün ve işini iyi yapmanın, her zaman ve her yerde nasıl fark yarattığını anlatıyor. Ülkemizde sayısız okurla buluşan Kraliçeyi Kurtarmak ve Haritada Kaybolmak kitaplarının yazarı, Kanadalı akademisyen Vladimir Tumanov, felaketler ve problemler dünyasında, iyi hikâyelerin ve eğitimcilerin açtığı kilitleri örnekleriyle paylaşıyor.

Şair, eğitimci Gonca Özmen çocuklar ve gençlerin şiirle aralarındaki mesafeyi daraltmak için önerilerini paylaşıyor. İrem Uşar, çocuk edebiyatının büyülü sokaklarında, çocukluğun sınırsız zihin evreninde çok değerli bir yürüyüşe çıkarıyor. Ülkemizin değerli eğitim uzmanlarından Prof. Dr. Mustafa Özcan, eğitimcileri ve aileleri kitapların dünyasına davet ediyor.

İlk gençlik romanları Köprü Kitaplar koleksiyonunda yer bulan çağdaş edebiyatımızın iki ödüllü öykücüsü, Murat Yalçın ve Berna Durmaz, editör Müren Beykan’ın sorularını yanıtlıyor. Gençler için yazma deneyimleri ve edebiyat yaklaşımları üzerine söyleşen üçlünün keyifle okunacak içeriği de Keçi’de…

Sanatçı, eğitmen, danışman Müjgan Özçay, Günışığı Kitaplığı’nın dijital platformu olan Yaratıcı Okuma Uygulamaları Veritabanı gunisigiYOU.com için hazırladığı kitap etkinlik dosyalarından örnekler vererek eğitimcilere pratik ipuçları gösteriyor. Öğrencileriyle gerçekleştirdikleri yaratıcı okuma uygulamalarını meslektaşlarına sunan dört öğretmenin hikâyesi de Keçi’de!

Pandemiyle beraber hava bozdu. Yeni engeller, yeni “ama”lar ve mesafeler ortaya çıktı. Öte yandan edebiyat ve hatta eğitimde edebiyat, çevrimiçi buluşmalara hapsolan eğitimciler ve öğrencileri için gökkuşağı etkisi yarattı. İyi okurlar bilir ki edebiyat hep oradaydı. Hava ne zaman kararsa, hatta kararmasa da, gökkuşağına boyanmış bir gökyüzü gibi hayatın içindeydi. Bu edebiyat gökkuşağının iyileştirici etkisine inanan, her rengine değer veren Keçi, yeni dosyası YAZ 2021 ile okurlarıyla 15. kez buluşuyor.