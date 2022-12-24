Keçi’nin “iklim” dosyası, uzun bir yolculuğun ilk adımı!

Son 10 yılda yayıncılığımıza, kültür sanat ortamına, eğitimde edebiyata etki eden zorlu koşulları, ortak meseleleri ve yeni çözüm yollarını işleyen Keçi’nin 18. sayısı yayında!

Yayıncılığımızın tüm paydaşlarını buluşturan, kitaplara ve edebiyata emek verenleri her yıl bir araya getiren ülkemizin tek yıllık yayıncılık konferansı 12. Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nden süzülen tüm içerik yine Keçi’nin sayfalarında hayat buluyor.

KIŞ 2022 sayımızın benzersiz oluşunun önemli bir nedeni var. Konferans “iklim krizi” odağında, ilk kez tematik kurgulandı. Gezegenin en acil gündemi hakkında sektörümüzün nasıl eyleme geçebileceği, sorumlulukları, olanakları ve hedefleri masaya yatırıldı.

İklim değişikliği uzmanı Naz Beykan’ın küratörlüğünde ve alanında uzman profesyonellerin katkılarıyla “iklim krizi ve yayıncılığımız” teması için güçlü ve net bir çerçeve çizildi. Bu çerçeve, yayıncısından matbaasına, dağıtımcısından okuruna kadar kitapların dünyasında rolü olan herkese tarihi sorumluluklar yüklüyor. Keçi’nin bu tarihi yolculuğun ilk adımı için hazırladığı yeni dosyasında neler var, gelin birlikte bakalım.

Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni, yazar Mine Soysal ve iklim değişikliği uzmanı Naz Beykan güncel tabloyu özetliyor, koşulları ve olanakları değerlendiriyorlar. Çağdaş edebiyatımızın iki usta yazarı, Latife Tekin ve Behiç Ak, iklim krizine, dilin sınırları ve kavramlar üzerinden yepyeni bir bakış sunuyorlar.

Yayıncılığın değer zincirini yaratan alanlardan uzman isimler, hammadde, matbaa, ekonomi, lojistik, kaynak verimliliği, yayınevi stratejileri ve meslek örgütlerinin politikaları aracılığıyla bugünü özetliyorlar. “Ülkemizde kitap kâğıdı neden yok?” ya da “İklim dostu bir yayıncılık nasıl mümkün?” gibi soruları farklı uzmanlıklarıyla tartışıyorlar.

İklim değişikliği odaklı projelere emek veren deneyimli iletişim uzmanları Damla Özlüer ve Barış Doğru, “İklim krizini nasıl anlatacağız?” sorusunun izinde, yayıncılara ilham verecek bakış açılarını dillendiriyorlar. Felaket iletişimi değil hakikat iletişimi kurmanın, dilimizi “iklimce” kurgulamanın aralayacağı kapıları işaret ediyorlar.

Keçi’nin ilk sayılarından hatırlayanlar olacaktır; “Çocuk Sesleri” bölümünde her yaştan çocuk ve gençle boyumuzdan büyük konuları konuşuyor, tartışıyorduk. Bugünse Dünya’yı iklim krizinin yıkıcı etkilerinden kurtarmak için çalışan üç genç aktivist, Keçi’de yayıncılara, kitap dünyasına sesleniyorlar. Mücadelelerini anlamak, çabalarına tanık olmak için eşsiz bir içerik.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2022 yılında “uzay” temasıyla yazılan yüzlerce öykünün yansımalarını proje başkanı, editör Müren Beykan yorumluyor.

Keçi her zaman olduğu gibi kültür dünyamızın hafızası olmaya devam ediyor. Uzun bir yolculuğun ilk adımı olarak yeni dosyasını takdim ediyor. Yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda, bu dosyadaki sorumlulukları, ödevleri başarabildiğimizi görmeyi ümit ediyoruz. Çünkü bu, yeni hikâyeler için yeni bir dünya kurmanın, eski dünyanın yorgunluğuna omuz vermenin, onu onurlandıracak bir mücadelenin başlangıcı… Tek başına değil, hep beraber verilecek bir mücadele. Keçi gibilerin yürümeye alışık olduğu, sabırla katedilmesi gereken bir patika bekliyor “hepimizi”.