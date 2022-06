Okuma Kültürümüz İçin Büyük Tehdit: Sansür ve Otosansür

CAHİT ÖKMEN Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim yöneticisi, şair Bir kötülük aracı olarak “sansür”! Sansür, insanın gelişimini ve özgürleşmesini, başka hayatlarla ve bireysel-toplumsal gerçekliklerle temas etmesini engelleyici bir kötülük aracıdır. Bu işleyiş çocukların metinlerle buluşturulduğu eğitim kurumlarında ve ebevenlerde kaygıyı körükleyen bir etki yaratıyor, otosansürü güçlendiriyor, okullar ve evler “sansür adacıklarıyla” kuşatılıyor. Bunun sonucunda o mücevher çocuklar, gençler, bezdirici bir öğüt söylemine dayalı, hayal gücünden ve çeşitlilikten yoksun kitaplarla bir araya getirilerek “eğitilmeye” çalışılıyor. Nitelikli hiçbir edebiyat yapıtı doğrudan eğitmeye, bilgilendirmeye, öğüt vermeye, doğruları yanlışları göstermeye yönelmez. Bu eğitim kitaplarının işidir. “Okuma eylemi”, her şeyden önce, yan yana gelen sözcüklerle oluşan dünyalardan, o dünyaların dil mucizesiyle yaratılmış sonsuz çeşitlilikteki kurgularından tat alarak, insanın ve hayatın hallerine ilişkin farkındalık geliştirmeyi içerir. Edebiyat eğitmez mi, öğretmez mi? Adnan Binyazar’ın sözleriyle, “Edebiyat öğretmez; ancak edebiyatın öğrettiğini de başka hiçbir şey öğretemez.” Bunu yaşantıların, olayların, durumların içinden dolaylı olarak gerçekleştirir. Edebiyatın bilgisi, insanın derinlikleriyle karşılaşmanın, farklı bakış açıları edinmenin, doğayı, canlıları ve nesneleri özgün ve özgür bir sezişle kavramanın, hissetmenin bilgisidir. Yaşam inceliklerini fark etmenin, içgörü kazanmanın, hayatın içinde bir duruş edinmenin keşfidir bu aynı zamanda. Çocuk kitapları yazarı Miyase Sertbarut, çocukların kitaplarla olan etkileşimini şu cümlelerle ne güzel ifade etmiş: “Okurken empati kurarsın, kendini bir başkasının yerine koyarsın. ‘Başkaları da var, benim gibi düşünmüyorlar, benim gibi giyinmiyorlar; evleri, sokakları başka, ama ortak yanlarımız da var; duygularımız, heyecanlarımız, acılarımız, sevinçlerimiz, arkadaşlık biçimlerimiz benziyor,’ demeyi öğrenirsin. Farklıyı reddetmez, farklıyla kaynaşmayı, barışmayı öğrenirsin. Okumak, insanı bu yüzden özgürleştirir. Babanın ayağındaki prangayı fark edersin ve sen prangalı biri olmak istemezsin. Annenin kalbindeki bastırılmış hisleri ve neye yol açtığını anlarsın. Anlamak öfkeyi, nefreti azaltır, şefkati çoğaltır.” Edebiyat eğitimi, sanat, duyarlık ve düşünce eğitimidir, anlama ve anlatma becerisi geliştirme eğitimidir. Çocukların okuma seçeneği ne kadar zenginse dünyayı kavrayışı da o kadar zenginleşir. Nitelikli kitaplar aracılığıyla, başka hayatlarla gerçekliklerle temas etme olanağı bulmuş öğrencilerin duygu ve düşüncelerini dille örgütleme becerisinin çok daha derinlikli ve yaratıcı olduğunu gözlemliyoruz. Evrensel değerler doğrultusunda, çocuğun yaşamında yer alan, çocuğun deneyimlediği ya da deneyimleme ihtimali olan her şey çocuk kitabına konu olabilir. Asıl olan, anlatım olanaklarının bu konuları ele alırken nasıl kullanıldığı, çocuk edebiyatı için de bütünüyle geçerli olan edebiyat estetiğinin nasıl uygulandığıdır. Eğitim öğretimde üç güvensizlik… Zorlu, hassas konuları çocuklara anlatmakta edebiyat en güçlü araçlardan biridir. “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinin yazarı Brigitte Labbé, yetişkinlerin kaygılarıyla yüzleşmesi gerektiğini hatırlatır ve şöyle der: “Çocuk bir kitabı okurken ya da kitabı bitirdikten sonra gelip size okuduğu şey karşısında çok şaşırdığını, kafasının karıştığını, rahatsız olduğunu söyledi. Bundan keyif duyalım, çünkü bu olağanüstü bir şey! Her şeyden önce kitap üzerine düşeni yapmış, çocukta bir düşünce, bir duygu, bir fikir uyandırmış demektir. Böyle bir anda yapılması gereken şey çocuğa eşlik etmek, ona sorular sormak. Onu kitapta neyin etkilediğini ya da kitapta hoşlanmadığı şeyin ne olduğunu anlamak. Bu, harikulade bir tartışmanın, sorulacak yepyeni soruların, çocuk ile yetişkin arasında derin bir sohbetin başlangıcı olabilir.” Eğitim öğretimde otosansür üç “güvensizlik” durumu yaratıyor: çocuklara güvensizlik, öğretmenlere güvensizlik, yazara güvensizlik… Çocuklarımızı, tabu saydığımız konular onlara değdiğinde, her an bozuluverecek oyuncaklar gibi algılayabiliyoruz. Dünyanın en iyi çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Christine Nöstlinger’in Günışığı Kitaplığı’nca basılan gençlik romanı Evde ve Uzakta ’sı sansürün hışmına uğrayıveriyor. Neden? Yetişkin ve ergen tutumlarını eğrisi ve doğrusuyla işlediği için, oluşturmak istedikleri toplumsal cinsiyet inşasına uygun düşmeyen sorgulama alanlarına sahip olduğu için. Örneğin, bir katilin edebiyat ve sanat aracılığıyla dönüşümünü yetkinlikle ortaya seren, ON8’den çıkmış Katilin Gözyaşları adlı kitabın, adının, roman kişisinin ve konusunun yarattığı ürkeklikle kaç eğitim kurumunun okuma kitapları arasına girebileceğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Sansür uygulamalarına karşı en etkili şeylerden biri, öğretmenlerin, ebeveynlerin, okurların sansür gerekçelerini oluşturan tuzağa düşmeyecek özgür bir bilince ve sorgulama becerisine sahip olmalarıdır. Öğrenciyi kendini ve hayatı keşfettirmeye, sorgulatmaya yönelik bir yaklaşımın hayata geçmesi, öncelikle eğitimcilerin kendi “eğitim-öğretim zihniyetlerini” sorgulamalarıyla olanaklıdır. Seçimlerinin ve bunun sonuçlarının arkasında durmayı sağlayacak argümanlara sahip olma gücüne güvenmelidirler. Otosansürün yarattığı, “suya sabuna dokunmayan güvenli limanların”, hayatın, sanatın ve insancıl değerlerin içini boşalttığını unutmamalıyız. İnsanları nesneleştirerek otoriter ilişkileri yeniden üreten hiçbir pratik, özgürleştirici olamaz. Özgürleşme ve gelişme pratiği biraz da “her şeye rağmen”i göze almayla ilişkilidir. Bu pratiğin bilinciyle donanmış bir eğitimci için duvarlar yoktur. Özellikle vurgulamak isterim, öğretmen öğrencinin kaderidir. Sözlerimi yazar, aktivist L. R. Knost’la sonlandırmak istiyorum: “Bizim görevimiz, çocukları zalim ve kalpsiz bir dünyaya karşı güçlendirmek değildir. Bizim görevimiz, dünyanın zalim ve kalpsiz olmamasını sağlayacak çocuklar yetiştirmektir.” Eğitim alanında da sahici ve anlamlı olabilecek her oluşum “insancıl bir yaşama kültürünün” içselleşmesine bağlıdır. Bu da sansüre ve sansürcülere hayır’dan geçer.