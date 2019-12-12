Yayıncılığın gündemi Keçi’nin 12. sayısında!

Edebiyat ve yayıncılık dünyasının tüm paydaşlarını bir araya getiren yıllık yayıncılık konferansının tüm içeriği e-dergi Keçi’nin KIŞ sayısında, keciedebiyat.com adresinde ücretsiz olarak yayında.

Murathan Mungan, Seçkin Selvi, Faruk Duman, Murat Yalçın, Leyla Ruhan Okyay, Bekir Ağırdır, Sevengül Sönmez, Nazlı Berivan Ak, Kenan Kocatürk, Müren Beykan ve Anadolu’nun bağımsız kitapçıları yayıncılığın gündemini belirleyen konu ve içerikleriyle Keçi’nin 12. sayısında!

Çağdaş edebiyatın sevilen isimleri, kitabın yazar masasından editör masasına uzanan yolculuğunu, yazarlığı, yayınevi seçimlerini, dergiciliği, edebiyat üretimini ve çevirmenin güncel meselelerini ele alıyor.

Kitap fuarlarından bağımsız kitabevlerine, sabit fiyat yasasından internet mağazalarına, sosyokültürel yaşamdan güncel demografik verilere ve tüketici alışkanlıklarına kadar okuma kültürünün nabzını tutan etkenler, sektörün uzman isimleri tarafından tartışılıyor.

Odağına edebiyatı ve insanı koyarak, zengin içeriğiyle okuma kültürümüzü geliştirmeyi amaçlayan Keçi, özellikle akademisyen, yayıncı, sanatçı, çevirmen, tasarımcı, editör, kütüphaneci ve eğitimciler tarafından ilgiyle izleniyor. E-dergi, keciedebiyat.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yayımlanıyor.

Dergi editörü Halil Türkden’in başyazısından: “Her düşünce bir diğerine uzanır. Her kitap bir diğerine, her yazar bir okura ya da bir başka yazara, yayıncı da başka bir meslektaşına… Keçi’nin yeni sayısı, birbirimize dokunduğumuz meselelere, ortak dertlere ve ancak birlikte ilerleyeceğimiz çözüm yollarına ışık tutuyor.”